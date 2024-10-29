Кучма назвал главное препятствие, отдаляющее победу Украины

Второй Президент Украины считает, что это противоречия

Леонид Кучма отметил, что именно противоречия между властью, армией и обществом мешают приблизить победу Украины в войне.

Об этом он рассказал в интервью информационному агентству Интерфакс-Украина.

По словам бывшего главы государства, в начале войны можно было наблюдать единство во внутренней политике, в которой армия, общество и власть были так называемым "монолитом". В частности, на время "внутри политикума исчезла внутренняя грызня".

Однако сейчас ситуация изменилась.

"Сначала возобновила крысиную гонку своих мелких интересов наша элита. Затем начали проявляться противоречия власти, армии и общества. Не конфликты, Боже упаси, но реальные противоречия. С фронта мы слышим упреки в адрес военно-политического руководства по разным поводам – организационным, оперативно-тактических, информационных", — заметил бывший глава государства.

Как рассказал Леонид Кучма, в обществе усиливается недовольство требованиями армии активизировать мобилизацию, а власти обвиняют общество в недостаточной готовности встать на защиту государства.

"Таких противоречий много. Да, не изменилось главное: по-прежнему мы объединены ненавистью к врагу. Но у нас стало меньше взаимопонимания между собой. В отличие от паникеров и провокаторов, я не говорю, что это приближает поражение. Но это точно удаляет победу", — добавил Кучма.

Напомним, официальные лица в США считают план победы Зеленского нереалистичным.

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