В України було два варіанти уникнути війни: Кучма зробив гучну заяву (відео)

Леонід Кучма назвав головну перепону, що віддаляє перемогу України, ба більше, він заявив, що після війни Україна повинна мати економічні контакти з Росією.

В України було два варіанти уникнути повномасштабної війни! Другий президент України Леонід Кучма вразив гучною заявою. Також він назвав головну перепону, що віддаляє перемогу України. Ба більше, він заявив, що після війни Україна повинна мати економічні контакти з Росією. Всі деталі – в ексклюзиві TSN.UA.

Два варіанти уникнення війни

Війна не була єдиним сценарієм для Путіна, але Україна показала, що її не вдасться "взяти" м’якою силою. Про це другий президент України Леонід Кучма сказав в інтерв'ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна". На його думку, в України були два кардинально протилежних варіанти, як уникнути війни: або зміцнити обороноздатність до рівня, який би стримав Росію від нападу, або здатися без опору.

"На жаль, протягом довгих років наші лідери не робили першого. На щастя, 2022 року вони не зробили другого", – зазначив він.

На думку Леоніда Кучми, удар по структурах Медведчука в лютому 2021 року став ключовим кроком українського керівництва, після якого Путін усвідомив, що "взяти" Україну м’якою силою не вдасться.

"Звісно, війна не була єдиним сценарієм для Путіна. Зрозуміло, що він віддав би перевагу більш легким способам поставити нас під свою владу. Напевно, перша ставка була на "п’яту колону", на провокування в Україні внутрішнього розколу. Але не вийшло", – каже другий президент.

Проте Леонід Кучма вважає, що дозволити гарантовано уникнути війни могли б активніші дії очільників держав Заходу.

"Якби за перших очевидних ознак підготовки російської агресії вони не намагалися б умиротворити Кремль, а чітко окреслили перспективи покарання (вже не кажу про запровадження превентивних санкцій) – це могло б зупинити Путіна", – каже він.

Назріває конфлікт?

Окрім цього, Кучма вважає, що суперечності між владою, армією та суспільством заважають наблизити перемогу України у війні. За словами колишнього очільника держави, на початку війни можна було спостерігати єдність у внутрішній політиці, в якій армія, суспільство і влада були так званим "монолітом". Однак нині ситуація змінилася.

"Спочатку поновила щурячі перегони своїх дрібних інтересів наша еліта. Потім почали проявлятися суперечності влади, армії та суспільства. Не конфлікти, Боже збав, але реальні суперечності. З фронту ми чуємо докори на адресу військово-політичного керівництва з різних приводів – організаційних, оперативно-тактичних, інформаційних", – каже він.

Як розповів Леонід Кучма, у суспільстві посилюється невдоволення вимогами армії активізувати мобілізацію, натомість влада звинувачує суспільство в недостатній готовності стати на захист держави.

"Таких суперечностей багато. Так, не змінилося головне: як і раніше, ми об’єднані ненавистю до ворога. Але в нас стало менше порозуміння між собою. На відміну від панікерів та провокаторів, я не кажу, що це наближає поразку. Але це точно віддаляє перемогу", – додає він.

Зеленський має шанс

Говорячи про зовнішню політику, Кучма закликав до “зрозумілої послідовності”. Що ж до виборів в Україні він зазначив, що вони є “абсолютно необхідні, якщо війна закінчиться”, та “абсолютно неможливі”, коли вона триває. До слова, Кучма переконаний, що передбачити результат повоєнних виборів в Україні наразі неможливо, проте шанси нинішнього президента Володимира Зеленського бути повторно переобраним очільником держави високі.

"Повоєнні вибори обіцяють багато несподіванок. Якщо шанси Зеленського на переобрання президентом можна оцінити оптимістично, то вірогідність збереження крісел переважною більшістю депутатів – песимістично", – зазначив Кучма.

Економічні контакти з РФ

Другий президент України Леонід Кучма переконаний, що після війни економічні зв'язки з РФ будуть не лише можливі, а й необхідні для того, щоб отримати репарації.

"Інших зв'язків, принаймні в перші повоєнні роки, я уявити не можу. Як буде далі? Я не знаю. Загалом політичні взаємини значною мірою визначаються історією та ідеологією. Економічні ж – географією та геологією. За всіх умов Росія залишиться з нами поряд географічно. І в надрах Росії залишиться, як я часто говорю, вся таблиця Менделєєва. Тож, здавалося б, географія і геологія закликають нас не зарікатися від перспектив економічної взаємодії з Росією. Але ми ніколи не забудемо історію, особливо найсвіжішу. І я не вірю, що поміняється ідеологія Росії, якщо докорінно не зміниться сама Росія", – каже він.

Як розповів Кучма, після Другої світової війни німці пройшли через денацифікацію, і лише після цього вони усвідомили, які злочини накоїли. Тому зараз Німеччина – знову велика європейська країна з високою культурою та гуманістичною мораллю. Аналогічно Росія має пройти процес деімперіалізації. За словами другого президента, без агресивної імперської психології РФ буде величезною територією з населенням, яке легко одурманити наркотиком імперської агресії.

"Світ ще може змусити ядерну державу відмовитися від агресії проти сусідів, але він не може змусити її поміняти свою власну агресивну імперську психологію, якщо вона сама цього не захоче. А без цього Росія залишиться величезною територією з населенням, яке з готовністю дало одурманити себе наркотиком імперської агресії, встигло скуштувати крові і, схоже, її смак йому сподобався. Ви можете уявити собі торгівлю та економічну кооперацію з агресивною країною і народом, які одного разу вже спробували знищити вас і за нагоди "могут повторіть"? Я – не можу", – сказав Кучма.

Умови завершення війни

Нещодавно Володимир Зеленський повідомив, що готовий розглядати варіанти для завершення війни. В Офісі президента назвали умови. Ба більше, Зеленський уточнив, які дії Росії стануть кроком до мирних переговорів. Він вважає, що припинення Росією ударів по українських енергетичних об’єктах і вантажних кораблях може відкрити шлях до переговорів про припинення війни. Про це йдеться на сторінках Financial Times.

Зеленський додав, що якби Москва і Київ домовилися припинити удари по своїх енергетичних інфраструктурах, це було б значним кроком до деескалації конфлікту.

Мирні рамки

Ба більше, керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що Україна вже готова узгодити мирні рамки під час другого саміту миру. За його словами, керівництво України хоче побудувати мир не тільки для України, а й для всієї міжнародної спільноти. Тому Єрмак також закликав союзників України не зупинятися на досягнутому.

План перемоги Зеленського

Нагадаємо, що президент України нещодавно представив новий план перемоги України. Першим пунктом цього плану залишається запрошення країни до НАТО. Також слід розгорнути в країні засоби неядерного звільнення і перенести війну на території Росії, щоб послабити її режим. Цей підхід був озвучений президентом Володимиром Зеленським на позачерговому засіданні Верховної Ради України. План складається з п'яти пунктів і трьох таємних додатків. За словами Зеленського, якщо план підтримають, ми можемо завершити війну не пізніше наступного – 2025-го року.

За словами Зеленського, перші чотири пункти плану потрібно реалізувати під час війни, а п'ятий – післявоєнний.

Третій пункт передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку Росії.

Також Україна пропонує стратегічним партнерам укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних у країні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. Цей пункт також має таємний додаток, який передається лише визначеним партнерам.

Пункт п'ятий розрахований на післявоєнний час. За словами президента, після цієї війни Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Цей досвід має бути використаний для зміцнення оборони Альянсу та гарантування безпеки у Європі.

Україна рішуче налаштована на реалізацію "Плану перемоги", який, як бачимо, включає не тільки заходи безпеки, а й кроки для забезпечення миру в інших країнах і збереження стабільності в міжнародних відносинах.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Кучма заявив, що в України було ДВА ВАРІАНТИ УНИКНУТИ ВІЙНИ!

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