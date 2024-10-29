Ворог перебуває за 2,5 км від Куп'янська — міськрада

Окупанти вже за 2,5 км від Куп'янська. Місто руйнують потужними авіабомбами.

Російські окупанти перебувають за 2,5-3 кілометри від Куп’янська Харківської області. Місто руйнують керованими авіабомбами.

Про це розповів начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в ефірі телемарафону.

"Ворог фактично знаходиться на відстані 2,5-3 кілометри від Куп'янська. Постійні обстріли, постійні руйнування критичної цивільної інфраструктури. Навіть якщо говорити про правий берег, ворог постійно б’є, в тому числі керованими авіабомбами потужністю півтори тонни. Це шалена руйнівна сила", - розповів Беседін.

Він додав, що на правобережжі Куп’янська ще працюють деякі установи, жителям надаються комунальні послуги, однак спрогнозувати ситуацію через тиждень буде важко. Евакуація населення з міста триває.

Нагадаємо, раніше народна депутатка Мар'яна Безугла опублікувала допис у Facebook, в якому стверджувала, що росіяни “зайшли” в Куп'янськ і потрібно “готувати кругову оборону Ізюма” на Харківщині.

Однак згодом начальник міської військової адміністрації Андрій Беседін спростував ці слова і заявив, що інформація народної депутатки Мар’яни Безуглої не відповідає дійсності.

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