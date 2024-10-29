Враг находится в 2,5 км от Купянска — горсовет

Оккупанты уже в 2,5 км от Купянска. Город разрушают мощными авиабомбами.

Российские оккупанты находятся в 2,5-3 километрах от Купянска Харьковской области. Город разрушают управляемыми авиабомбами.

Об этом рассказал начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире телемарафона.

"Враг фактически находится на расстоянии 2,5-3 километра от Купянска. Постоянные обстрелы, постоянные разрушения критической гражданской инфраструктуры. Даже если говорить о правом берегу, враг постоянно бьет, в том числе управляемыми авиабомбами мощностью в полторы тонны. Это безумная разрушительная сила", — рассказал Беседин.

Он добавил, что на правобережье Купянска еще работают некоторые учреждения, жителям предоставляются коммунальные услуги, однако спрогнозировать ситуацию через неделю будет сложно. Эвакуация населения из города продолжается.

Напомним, ранее народная депутат Марьяна Безугла опубликовала сообщение в Facebook, в котором утверждала, что россияне "зашли" в Купянск и нужно "готовить круговую оборону Изюма" на Харьковщине.

Однако впоследствии начальник городской военной администрации Андрей Беседин опроверг эти слова и заявил, что информация народной депутат Марьяны Безуглой не соответствует действительности.

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