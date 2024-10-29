Защищая Украину погиб член Национальной сборной и призер чемпионатов Европы

Ему было всего 24 года.
В боях под Нью-Йорком Донецкой области погиб Даниил Егоров, член национальной сборной Украины по академической гребле. Ему было всего 24 года.
Об этом сообщили в министерстве молодежи и спорта Украины.
Даниил Егоров с 2016 года представлял Украину на соревнованиях. Он начал свою карьеру в Запорожской области под руководством Владимира Гапоненко, а затем усовершенствовался в Николаевской области. В 2017 году стал бронзовым призером чемпионата Европы среди юниоров, а в 2019 году – серебряным призером чемпионата Европы до 23 лет.
Однако с началом войны его спортивные мечты прервались. Даниил вступил в полк "Азов" и проявил невероятное мужество, получив награды "Золотой крест" и "За сохранение жизни".
Напомним, Украина получит от Штатов 2000 армейских внедорожников Humvee. Отмечается, что они отлично вписываются в текущую оборонную стратегию Украины.
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