Ему было всего 24 года.

В боях под Нью-Йорком Донецкой области погиб Даниил Егоров, член национальной сборной Украины по академической гребле. Ему было всего 24 года.

Об этом сообщили в министерстве молодежи и спорта Украины.

Даниил Егоров с 2016 года представлял Украину на соревнованиях. Он начал свою карьеру в Запорожской области под руководством Владимира Гапоненко, а затем усовершенствовался в Николаевской области. В 2017 году стал бронзовым призером чемпионата Европы среди юниоров, а в 2019 году – серебряным призером чемпионата Европы до 23 лет.

Однако с началом войны его спортивные мечты прервались. Даниил вступил в полк "Азов" и проявил невероятное мужество, получив награды "Золотой крест" и "За сохранение жизни".

Напомним, Украина получит от Штатов 2000 армейских внедорожников Humvee. Отмечается, что они отлично вписываются в текущую оборонную стратегию Украины.

Читайте также: