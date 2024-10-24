Россияне ударили вблизи рынка в Купянске: что известно

Также ранены.
Утром четверга, 24 октября, российские оккупанты ударили по городу Купянск в Харьковской области. Сначала власти информировали о по меньшей мере двое погибших. Впрочем, потом это опровергли
Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Около 10:00 враг попал вблизи магазина и местного рынка", — говорится в сообщении.
По словам чиновника, из-под завалов деблокировали женщину в тяжелом состоянии.В результате авиационного удара предварительно пострадали четыре человека.
"Частно разрушено двухэтажное торговое здание, повреждено 12 торговых киосков и остекление окон нежилых зданий", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, утром 24 октября на Хмельнитчине произошли взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения ударных БПЛА для Староконстантинова. Впоследствии местные власти проинформировали о сбитии дронов.
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