Россияне ударили вблизи рынка в Купянске: что известно

Утром четверга, 24 октября, российские оккупанты ударили по городу Купянск в Харьковской области. Сначала власти информировали о по меньшей мере двое погибших. Впрочем, потом это опровергли

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Около 10:00 враг попал вблизи магазина и местного рынка", — говорится в сообщении.

По словам чиновника, из-под завалов деблокировали женщину в тяжелом состоянии.В результате авиационного удара предварительно пострадали четыре человека.

"Частно разрушено двухэтажное торговое здание, повреждено 12 торговых киосков и остекление окон нежилых зданий", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, утром 24 октября на Хмельнитчине произошли взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения ударных БПЛА для Староконстантинова. Впоследствии местные власти проинформировали о сбитии дронов.

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