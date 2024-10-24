Россияне расстреляли четырех пленных нацгвардейцев у Селидово

В настоящее время начато расследование.

Российские военные расстреляли пленных бойцов ВСУ возле Селидово.

Об этом говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.

Согласно информации, еще 6 октября 2024 года четверо военных Национальной Гвардии Украины выполняли служебно-боевые задания на позициях в районе города Селидово Покровского района Донецкой области.

"Около 13:00 оккупационные войска приступили к штурму укреплений, во время которого захватили наших защитников в плен. После этого российские захватчики записали допрос раненых безоружных нацгвардейцев на видео. На следующий день Силы обороны вернули утраченные позиции и во время проведения поисковых мероприятий обнаружили тела убитых украинских", – говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Убийство пленных является нарушением Женевской конвенции и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Генеральный прокурор Андрей Костин 15 октября назвал убийство украинских военнослужащих в плену целенаправленной политикой РФ.

Сообщения об убийствах, пытках и жестоком обращении с украинскими военнопленными поступают регулярно. В целом у украинских правоохранительных органов есть информация об убийстве по меньшей мере 93 украинских военнопленных российскими солдатами, сообщил 4 октября представитель ОГП Юрий Белоусов.

Напомним, казни украинских пленников одобряет командование РФ. Аналитики отмечают, что российские военные блогеры "в основном прославляют" казни защитников Украины.

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