Росіяни розстріляли чотирьох полонених нацгвардійців біля Селидового

Наразі розпочато розслідування.
Російські військові розстріляли полонених бійців ЗСУ біля Селидового.
Про це йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора. .
Згідно з інформацією, ще 6 жовтня 2024 року четверо військових Національної Гвардії України виконували службово-бойові завдання на позиціях в районі міста Селидове Покровського району Донецької області.
"Близько 13:00 окупаційні війська розпочали штурм укріплень, під час якого захопили наших захисників у полон. Після цього російські загарбники записали допит поранених беззбройних нацгвардійців на відео. Наступного дня Сили оборони повернули втрачені позиції та під час проведення пошукових заходів виявили тіла вбитих українських військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Вбивство полонених є порушенням Женевських конвенції й кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
Генеральний прокурор Андрій Костін 15 жовтня назвав вбивство українських військовослужбовців у полоні цілеспрямованою політикою РФ.
Повідомлення про вбивства, тортури й жорстоке поводження з українськими військовополоненими надходять регулярно. Загалом українські правоохоронні органи мають інформацію про вбивство щонайменше 93 українських військовополонених російськими солдатами, повідомив 4 жовтня представник ОГП Юрій Бєлоусов.
Нагадаємо, страти українських полонених схвалює командування РФ. Аналітики зазначають, що російські воєнні блогери "здебільшого прославляють" страти захисників України.
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