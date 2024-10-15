Страта полонених операторів БпЛА в Курській області: українські десантники мстять за смерть побратимів

Українські військові як мінімум двічі влаштовували засідки на російську 155 бригаду морської піхоти, солдати якої давно відомі жорстокістю та вбивствами полонених.

Страта дев'яти українських операторів дронів у Курській області стала черговим підтвердженням "ескалації кампанії терору" з боку російських військ. За даними української влади, з початку повномасштабної війни російські війська стратили понад 100 українських військовослужбовців, які здалися в полон. Більшість із них – у 2024 році.

Про це пише Forbes.

Видання зазначає, що протягом усієї світової історії воєн страта військовополонених однією зі сторін конфлікту провокувала іншу сторону на відповідь із такою ж жорстокістю. Тому не дивно, що після того, як російські морські піхотинці зі 155-ї бригади вбили полонених у Курській області, українські десантники навмисне їх переслідують та мстять.

"Після звірства, що сталося минулого тижня, кадри якого широко поширювалися в соціальних мережах, українські 82-а та 95-а десантно-штурмові бригади, які займають позиції відповідно на південний схід і південний захід від позицій 155-ї бригади морської Курській області, влаштували засідку на російських морських піхотинців", – йдеться у статті.

Журналісти зазначають, що немає жодних доказів, що українські бійці брали полонених. Проте є свідчення, що в результаті сутички було вбито кількох солдатів зі 155-ї бригади морської піхоти росармії.

"Та сама доля чекає і на інших солдатів цієї бригади", — заявили десантно-штурмові війська ЗСУ.

Також читайте Російські командири схвалюють і заохочують страти українських полонених - ISW

Російські нелюди зі 155-ї бригади морської піхоти армії РФ вже не вперше відзначилися звіриною жорстокістю по відношенню до українських полонених. Імовірно, у серпні військові цієї бригади обезголовили чотирьох українців та виставили на загальний огляд їхні голови, насаджені на пики. Така поведінка зазвичай асоціюється з ісламськими терористичними групами, але цього разу йдеться про підрозділ регулярної армії РФ.

"Звичайно, окремі випадки кривавої помсти не є скоординованою військовою стратегією… Але не чекайте, що українці здадуться, навіть будучи у меншості й не маючи переваги в озброєнні. Тепер, коли росіяни відомі жорстоким поводженням з полоненими, будь-які українські підрозділи, швидше за все, будуть боротися на смерть", – пише видання.

Нагадаємо, стало відомо, що окупанти 10 жовтня розстріляли 9 операторів дронів у районі хутора Зелений Шлях на Курщині. Додаткові деталі причин з'ясовуються.

Читайте також: