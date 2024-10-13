Розстріл українських військових: стало відомо, як загинули дронщики на Курщині

Хлопці знаходилися в тилу, коли відбувся прорив, і окупанти зайшли в лісосмугу з двох сторін.

Росіяни прорвали українську оборону в Курській області, зайшли в тил і вступили в бій з операторами дронів.

Про це повідомив мер Генічеська, доброволець 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов "Осман".

"Хлопці були в тилу, стався прорив, п*дари зайшли в їх лісосмугу з двох сторін, ніхто з пілотів добровільно не здався, пацани їб*шилися до останнього! Якби вони могли відійти, то відійшли би. Загинули дуже гідні бійці", - розповів він деталі ситуації.

Бунятов наголосив, що проєкт DeepState опублікував неточні дані про загибель пілотів, які загинули під час бою, а не здалися в полон.

Нагадаємо, DeepState повідомило, що 10 жовтня окупанти розстріляли дронщиків та їхніх суміжників у районі н.п. Зелений Шлях. Українські військові вважали, що знаходяться в тилу, але вступили в бій із ворогом і, через нестачу боєприпасів, змушені були здатися. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що дії окупантів є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

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