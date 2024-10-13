Іран відправив до Росії "приватні" супутники для запуску

Росія планує використовувати супутник протягом декількох місяців або довше.
Росія отримала від Тегерану два супутники іранського виробництва для запуску на орбіту.
Про це повідомляє інформаційне агентство Tasnim, яке пов’язане з іранським Корпусом вартових ісламської революції (КВІР).
Зазначається, що супутник Kowsar призначений для точного землеробства і картографування. Тоді як Hodhod – це супутник зв’язку, пов’язаний з Інтернетом.
Супутники були "розроблені приватною компанією", але це свідчить про "тісну співпрацю" Москви і Тегерана в технічній, науковій і військовій сферах.
У звіті йдеться, що Росія вже відправляла іранські супутники на орбіту у лютому 2022 року, що викликало занепокоєння Вашингтона.
"Росія планує використовувати супутник протягом декількох місяців або довше, щоб допомогти своїм військовим зусиллям в Україні, перш ніж дозволити Ірану взяти його під свій контроль». Іран заперечив ці звинувачення і заявив, що «завжди зберігатиме контроль над апаратом", - йдеться в повідомленні.
Тоді як міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі запевняє, що його країна через раніше запроваджені американські санкцій нібито не може виробляти і, відповідно, продавати таку “складну зброю”, як балістичні ракети.