Іран відправив до Росії "приватні" супутники для запуску

Росія отримала від Тегерану два супутники іранського виробництва для запуску на орбіту.

Про це повідомляє інформаційне агентство Tasnim, яке пов’язане з іранським Корпусом вартових ісламської революції (КВІР).

Зазначається, що супутник Kowsar призначений для точного землеробства і картографування. Тоді як Hodhod – це супутник зв’язку, пов’язаний з Інтернетом.

Супутники були "розроблені приватною компанією", але це свідчить про "тісну співпрацю" Москви і Тегерана в технічній, науковій і військовій сферах.

У звіті йдеться, що Росія вже відправляла іранські супутники на орбіту у лютому 2022 року, що викликало занепокоєння Вашингтона.

"Росія планує використовувати супутник протягом декількох місяців або довше, щоб допомогти своїм військовим зусиллям в Україні, перш ніж дозволити Ірану взяти його під свій контроль». Іран заперечив ці звинувачення і заявив, що «завжди зберігатиме контроль над апаратом", - йдеться в повідомленні.

Тоді як міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі запевняє, що його країна через раніше запроваджені американські санкцій нібито не може виробляти і, відповідно, продавати таку “складну зброю”, як балістичні ракети.

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