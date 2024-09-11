Іранські ракети в Росії: Тегеран цинічно відповів на санкції США

Іранський міністр стверджує, що його країна не поставляла ракет до РФ.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі запевняє, що його країна через раніше запроваджені американські санкцій нібито не може виробляти та відповідно продавати таку “складну зброю” як балістичні ракети.

Про це він написав у мережі Х після того, як стало відомо, що США запроваджують нові санкції, зокрема щодо найбільшої іранської авіакомпанії Iran Air, через постачання до Росії балістичних ракет малої дальності.

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“Прихильники санкцій повинні запитати себе: як Іран може виробляти та нібито продавати складну зброю? Санкції НЕ рішення, а частина проблеми”, - стверджує очільник зовнішньополітичного відомства Ірану.

Аббас Арагчі стверджує, що США та ЄС “знову діють на основі помилкової розвідки та хибної логіки”.

“Іран НЕ поставив балістичні ракети Росії. І крапка”, - переконує він.

Нагадаємо, 6 вересня видання Wall Street Journal з посиланням на анонімних європейських та американських чиновників повідомило, що влада Ірану вже відправила до Росії балістичні ракети малої дальності. Водночас Іранська місія при ООН офіційно заперечила, що Тегеран постачає свої балістичні ракети до РФ, та заявила, що відповідні повідомлення у західних ЗМІ не відповідають дійсності. Тим часом член комітету з питань національної безпеки парламенту Ірану обмовився, що за надання зброї, а саме ракет та безпілотників, Тегеран отримує від Москви агропродукцію.

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