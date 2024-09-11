Іран передав Росії сотні балістичних ракет: чим вони небезпечні для України

Балістичні ракети Fath-360, які Іран передав агресорці Росії, не є далекобійними. Втім, вони є високоточними та більш небезпечними за російські С-300.

Про це заявив військовий експерт Олексій Гетьман у коментарі РБК-Україна.

За прогнозом фахівця, під час наступної масованої атаки РФ є велика загроза прямих влучань в об'єкти цивільної та критичної інфраструктури. Гетьман каже, що "слід тривожитися".

"Іранські ракети — це високоточні ракети, хоч і не далекобійні. Який можна зробити з цього висновок? Що під час наступного масованого обстрілу, а вони це роблять раз на місяць-півтора — йдеться про масований на понад 100 ракет, те, що вони на місяць виготовляють, — може збільшитися атака балістичними ракетами по об'єктах вглиб нашої країни", — сказав Гетьман.

Окрім того, в російських військ з'явиться можливість частіше завдавати ударів "Іскандерами" вглиб країни, а не лише по прикордонню.

"Тобто кількість "Іскандерів" може бути використана вже по об'єктах вглиб нашої території, які перебувають за 200-300 км від лінії фронту. Тобто це означає, що може прилетіти не менше по середині країни, а більше ракет", — наголосив військовий експерт.

Нагадаємо, видання Wall Street Journal повідомило, що Іран відправив до Росії балістичні ракети. Після інформації у ЗМІ Україна зробила заяву та попередила Іран про "руйнівні наслідки" для двосторонніх відносин на тлі можливого передавання балістичних ракет Росії.

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