Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 12 вересня?

Астрологи часто називають сьогоднішній день «днем сім'ї»: у цей час, хоч би як зайняті ми були, обов'язково потрібно приділяти увагу близьким людям – батькам, дітям, коханим. До того ж вони вважають, що це потрібно не тільки тим, хто перебуває поряд з нами, але й нам самим: таким чином ми заспокоюємося, отримуємо добру пораду і навіть – якщо довго граємося з дітьми та домашніми тваринами – підживлюємося позитивною енергією. Взагалі стосунки з людьми — навіть незнайомими або такими, що здавались нам малоприємними, — не обіцяють нам нічого погано, швидше, навпаки, так що можна сміливо вступати в бесіду, не боячись неприємних наслідків.

Рак

Раки сьогодні можуть з'ясувати в іншої людини все, що їм необхідно, включаючи те, що ще вчора їм за жодних умов не розповіли б. Щоправда, для цього представникам знака доведеться дотриматись однієї умови: їм необхідно виявити до співрозмовника щирий – непідробний – інтерес. Але треба зазначити, що зробити це їм буде нескладно — будучи людьми сенситивними, вони завжди тонко відчувають співрозмовника і заводять розмову лише про те, що йому цікаво.

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