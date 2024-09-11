Какому знаку Зодиака повезет 12 сентября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня– 12 сентября?

Астрологи часто называют нынешний день "днем семьи": в это время, как бы заняты мы ни были, обязательно нужно уделять внимание близким людям – родителям, детям, любимым. Причем они считают, что это нужно не только тем, кто находится рядом с нами, но и нам самим: таким образом мы успокаиваемся, получаем добрый совет и даже – если долго играем с детьми и домашними животными – подпитываемся позитивной энергией. Вообще отношения с людьми – даже незнакомыми или казавшимися нам малоприятными – не сулят нам ничего плохо, скорее, наоборот, так что можно смело вступать в беседу, не опасаясь неприятных последствий.

Рак

Раки сегодня могут выяснить у другого человека все, что им необходимо, включая то, что еще вчера им ни при каких условиях бы ни рассказали. Правда, для этого представителям знака придется соблюсти одно условие: им необходим проявить к собеседнику искренний – не поддельный – интерес. Но надо отметить, что сделать это им будет несложно – будучи людьми сенситивными, они всегда тонко чувствуют собеседника и заводят разговор только о том, что ему интересно.

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