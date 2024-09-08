Іран відповів, чи передав Росії балістичні ракети для війни в Україні

В Ірані визнали надання Росії балістичних ракет для війни в Україні.

Про це повідомив член комітету з питань національної безпеки парламенту Ірану.

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Іранський політик додав, що його країна також передає Росії безпілотники. За надання зброї Тегеран отримує від Москви агропродукти.

"Ми даємо ракети та безпілотники Росії, ми беремо сою та кукурудзу. Це не вище чорного кольору, ми даємо ракети Хезболлі та ХАМАСу, чому б не дати ракети Росії. Іран є у Східному блоці надсилання ракет до Росії. Він допомагає союзнику", - прокоментував він.

Нагадаємо, низка західних ЗМІ повідомила, що Іран передав Росії партію балістичних ракет. Ще на початку серпня британське Reuters писал про те, що Москва може отримати сотні балістичних ракет Fath-360. За їхньою інформацією, до країни-терористки поставлять більш як 200 ракет. Однак ця інформація офіційно не підтверджена.

Як розповів військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко, які області України під загрозою ударів іранськими балістичними ракетами.

Новини ТСН 22:00 6 вересня. Підсумки Рамштайну, Іран передав Росії балістику, українська Курщина

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