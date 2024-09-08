Вночі ЗС РФ атакували Україну ракетами та "Шахедами": де вибухало 

У ніч проти 8 вересня 2024 року окупанти знову влаштували повітряну атаку по Україні.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"Росіяни завдали удару чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 із Бєлгородської області та 23 ударними БпЛА типу "Shahed". У результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 15 ударних БпЛА.Крім того, два ворожі безпілотники локаційно втрачені (ймовірно, впали під впливом засобів РЕБ). Також три ракети Х-59 не досягли цілей внаслідок активної протидії Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Протиповітряна оборона, зокрема, працювала у Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, російські загарбники завдали удару по готелю у місті Миколаївка на Донеччині ввечері, 7 вересня. Під завалами можуть перебувати люди.

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