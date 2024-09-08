Рецепт салату з червоної капусти

Щоб приготувати смачний хрумкий салат, капусту обов'язково наріжте дуже тонко.

Страва чудово підійде для легкого та швидкого перекушування, а також як гарнір до м'ясних і рибних страв.

Інгредієнти капуста червона 200 г капуста білокачанна 200 г помідори чері 150 г морква 1 шт. цибуля червона 1 шт. сметана 2 ст. л. гірчиця у зернах 1 ч. л. сік лимонний 1 ч. л. сік апельсиновий 2 ст. л. орегано щіпка перець чорний мелений сіль

Червону та білокачанну капусту наріжте тонко соломкою і трохи помніть руками. Моркву і червону цибулю очистьте. Моркву натріть на тертці для корейської моркви, а цибулю наріжте півкільцями. Помідори помийте і розріжте на половинки. Для заправки з'єднайте сметану, гірчицю, лимонний та апельсиновий сік, орегано, чорний мелений перець і сіль. Перемішайте. Овочі викладіть до салатника. Додайте заправку та перемішайте.

Поради:

Червону цибулю можна замінити ріпчастою.

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