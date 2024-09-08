Рецепт салату з червоної капусти

Щоб приготувати смачний хрумкий салат, капусту обов'язково наріжте дуже тонко.
Страва чудово підійде для легкого та швидкого перекушування, а також як гарнір до м'ясних і рибних страв.
Інгредієнти
- капуста червона
- 200 г
- капуста білокачанна
- 200 г
- помідори чері
- 150 г
- морква
- 1 шт.
- цибуля червона
- 1 шт.
- сметана
- 2 ст. л.
- гірчиця у зернах
- 1 ч. л.
- сік лимонний
- 1 ч. л.
- сік апельсиновий
- 2 ст. л.
- орегано
- щіпка
- перець чорний мелений
- сіль
- Червону та білокачанну капусту наріжте тонко соломкою і трохи помніть руками.
- Моркву і червону цибулю очистьте.
- Моркву натріть на тертці для корейської моркви, а цибулю наріжте півкільцями.
- Помідори помийте і розріжте на половинки.
- Для заправки з'єднайте сметану, гірчицю, лимонний та апельсиновий сік, орегано, чорний мелений перець і сіль. Перемішайте.
- Овочі викладіть до салатника. Додайте заправку та перемішайте.
Поради:
Червону цибулю можна замінити ріпчастою.
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