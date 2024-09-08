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Рецепт салату з червоної капусти

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
89 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
143
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт салату з червоної капусти

Салат із червоної капусти / Фото: Credits

Щоб приготувати смачний хрумкий салат, капусту обов'язково наріжте дуже тонко.

Страва чудово підійде для легкого та швидкого перекушування, а також як гарнір до м'ясних і рибних страв.

Інгредієнти

капуста червона
200 г
капуста білокачанна
200 г
помідори чері
150 г
морква
1 шт.
цибуля червона
1 шт.
сметана
2 ст. л.
гірчиця у зернах
1 ч. л.
сік лимонний
1 ч. л.
сік апельсиновий
2 ст. л.
орегано
щіпка
перець чорний мелений
сіль
  1. Червону та білокачанну капусту наріжте тонко соломкою і трохи помніть руками.
  2. Моркву і червону цибулю очистьте.
  3. Моркву натріть на тертці для корейської моркви, а цибулю наріжте півкільцями.
  4. Помідори помийте і розріжте на половинки.
  5. Для заправки з'єднайте сметану, гірчицю, лимонний та апельсиновий сік, орегано, чорний мелений перець і сіль. Перемішайте.
  6. Овочі викладіть до салатника. Додайте заправку та перемішайте.

Поради:

Червону цибулю можна замінити ріпчастою.

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