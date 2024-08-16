Ікра баклажанна: класичний рецепт

Це чудова літня вітамінна ікра з баклажанів, яка смакує як гарячою, так і холодною. Подайте її як закуску в салатнику або на скибочці чорного хліба.
Потрібно підготувати овочі, нарізати маленькими кубиками, обсмажити на сковороді та протушкувати. А щоб надати ікрі яскравішого смаку й аромату, під час тушкування додайте до овочів часник і гострий перець.
Інгредієнти
- баклажан
- 2 шт.
- перець болгарський
- 1 шт.
- перець гострий чилі
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- помідор
- 5 шт.
- часник
- 2 зубки
- цукор
- 2 ч. л.
- сіль
- олія
- Баклажани й цибулю очистьте та наріжте кубиками.
- З перцю видаліть насіння та перегородки і також наріжте кубиками, а гострий перець – кружальцями.
- Моркву очистьте і натріть на велику тертку.
- Помідори й часник наріжте кубиками.
- До глибокої, з товстим дном сковороди налийте олію. Розігрійте та обсмажте цибулю і моркву до рум'яності, додайте солодкий і гострий перець, потім баклажани. Обсмажте 8-10 хвилин. Викладіть помідори, перемішайте та тушкуйте без кришки до випаровування рідини. Посоліть і додайте цукор. Зменште вогонь до мінімуму та тушкуйте з закритою кришкою ще 15-20 хвилин. За хвилину до кінця приготування додайте до ікри часник. Перемішайте.
Поради:
- Баклажанну ікру можна подрібнити блендером.
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