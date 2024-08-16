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Ікра баклажанна: класичний рецепт

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
90 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
595
Час на прочитання
1 хв
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Ікра баклажанна: класичний рецепт

Ікра баклажанна / Фото: Credits

Це чудова літня вітамінна ікра з баклажанів, яка смакує як гарячою, так і холодною. Подайте її як закуску в салатнику або на скибочці чорного хліба.

Потрібно підготувати овочі, нарізати маленькими кубиками, обсмажити на сковороді та протушкувати. А щоб надати ікрі яскравішого смаку й аромату, під час тушкування додайте до овочів часник і гострий перець.

Інгредієнти

баклажан
2 шт.
перець болгарський
1 шт.
перець гострий чилі
1 шт.
морква
1 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
помідор
5 шт.
часник
2 зубки
цукор
2 ч. л.
сіль
олія
  1. Баклажани й цибулю очистьте та наріжте кубиками.
  2. З перцю видаліть насіння та перегородки і також наріжте кубиками, а гострий перець – кружальцями.
  3. Моркву очистьте і натріть на велику тертку.
  4. Помідори й часник наріжте кубиками.
  5. До глибокої, з товстим дном сковороди налийте олію. Розігрійте та обсмажте цибулю і моркву до рум'яності, додайте солодкий і гострий перець, потім баклажани. Обсмажте 8-10 хвилин. Викладіть помідори, перемішайте та тушкуйте без кришки до випаровування рідини. Посоліть і додайте цукор. Зменште вогонь до мінімуму та тушкуйте з закритою кришкою ще 15-20 хвилин. За хвилину до кінця приготування додайте до ікри часник. Перемішайте.

Поради:

  • Баклажанну ікру можна подрібнити блендером.

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