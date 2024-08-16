ЗС РФ вночі атакували Україну з Курщини: де гриміли вибухи

У ніч проти 16 серпня 2024 року російські окупанти знову влаштували атаку по Україні.

Про деталі повідомили у Повітряних силах України.

"Окупанти завдали удару трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", трьома ударними БпЛА типу "Shahed" та двома безпілотниками невстановленого типу із Курської області", - йдеться у повідомленні.

У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БпЛА збито у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях.

Нагадаємо, російські війська атакували Київ дронами-камікадзе "Шахед". Повітряна тривога тривала 44 хвилини. У Києві працювали сили та засоби протиповітряної оборони. У столиці, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих не зафіксовано.

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