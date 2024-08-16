ВС РФ ночью атаковали Украину из Курщины: где гремели взрывы

В ночь на 16 августа 2024 года российские оккупанты снова устроили атаку по Украине.

О деталях сообщили в Воздушных силах Украины.

"Оккупанты нанесли удар тремя баллистическими ракетами "Искандер-М", тремя ударными БпЛА типа "Shahed" и двумя беспилотниками неустановленного типа из Курской области", — говорится в сообщении.

В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны и средствами РЕБ Воздушных Сил все вражеские БПЛА сбиты в Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.

Напомним, российские войска атаковали Киев дронами-камикадзе "Шахед". Воздушная тревога продолжалась 44 минуты. В Киеве работали силы и средства противовоздушной обороны. В столице, по предварительным данным, разрушения и пострадавшие не зафиксированы.

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