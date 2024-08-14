Удар БпЛА по російському аеродрому Саваслейка: експерт оцінив наслідки атаки

З російського аеродрому Саваслейка, що за 650 км від кордону, злітають російські винищувачі МіГ-31К, які є носіями "Кинджалів". Внаслідок атаки безпілотників виникла потужної пожежі у районі пункту з паливно-мастильними матеріалами для цього летовища.

Про це в ефірі Radio NV розповів головний редактор Defense Express Олег Катков.

"Щодо літаків, справа в тому, що далеко не завжди пошкоджений літак палає. Тому тут треба дочекатися безпосередньо знімків з землі. Тому що навіть супутник пошкодження літака може не зафіксувати", - каже експерт.

З його слів, під час атаки не було зафіксовано роботи потужних засобів ППО. Катков каже, що "Панциря" взагалі там не було. Він припускає, що на цьому летовищі за всю протиповітряну оборону "відбивалися ЗУ-23−2, з огляду на звук - великокаліберні кулемети та стрілецьке озброєння".

Аналітики Defense Express повідомляють, що МІги використовують доволі специфічне термостабільне паливо - керосин Т-6, яке призначене для виконання надзвукових польотів на великій висоті, коли керосин нагрівається до 100-150 градусів.

"Формально для МіГ-31 допускається використання інших палив. Наприклад, найбільш поширеного керосину РТ, але з відповідними обмеженнями. Наприклад, без надзвукових висотних польотів, а без них запуск Х-47 "Кинжал" неможливий", - йдеться у матеріалі.

З його слів, керосин Т-6 у РФ виробляються із певних видів нафти та далеко не на кожному НПЗ.

"Тобто навіть ураження запасів палива, як і частини паливної інфраструктури аеродрому, вже доволі суттєвий результат. І тепер питання базування на цій авіабазі МиГ-31К під питанням. Це звісно не означає те, що ворог не зможе перемістити літаки на інший аеродром, але у будь-якому випадку це про додаткові ускладнення для ворога", - йдеться у статті Defense Express.

Як повідомлялося, дрони атакували аеродром "Саваслейка" в РФ. Звідти злітають винищувачі МіГ-31К, які атакують Україну ракетами "Кинджал".

БПЛА атакували аеродром "Саваслейка", звідки злітають МіГ-31К

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