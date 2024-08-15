Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 16 серпня?

День сприятливий для активної діяльності у всіх сферах життя, але встигнути скрізь у жодному разі не вдасться, тому треба починати з найважливіших, а вже потім займатися рештою. Зважаючи на те, що на календарі п'ятниця, треба звернути увагу не лише на професійну діяльність, а й на господарські справи.

Стрілець

Стрільці отримають чудовий шанс виправити помилку, яку вони – мимоволі чи ненароком – зробили у минулому. Обставини несподівано для них складуться таким чином, що вони, ніби відмотавши «кінострічку» життя назад, опиняться в тій самій ситуації, в якій колись були, і цього разу зможуть все зробити правильно. Не варто нехтувати щасливим шансом – утретє він уже не повториться.

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