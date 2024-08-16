На Курщині розбили ще одну колону військ РФ – Z-пабліки

У районі Коренево Курської області ймовірно розбито велику колону російських військ, як і під Рильськом

У російських Z-пабліках повідомляють, що поблизу райцентру Коренево Курської області було знищену колону російських військ.

"Під Коренево сталося рівно те ж, що і під Рильськом. Нема на війні гірше біди, ніж ідіоти-командири. Ворог помилок не прощає", – ниють пропагандисти.

За інформацією українського журналіста Дениса Казанського, відомо про багатьох загиблих.

Коренево на карті

Нагадаємо, що у ніч на 9 серпня було знищено російську військову колону поблизу міста Рилськ Курської області. Згодом у Мережі показали фото та відео розбитої "Хаймарсом" колони армії РФ на Курщині. Судячи з кадрів, знищено десятки російських солдатів і вантажівок. Кузова автівок буквально завалені трупами російських окупантів.

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