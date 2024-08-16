"Смілива авантюра": АР про те, як Курська операція вплинула на фронт

На думку видання, у політичному плані вторгнення перевернуло Росію та змінило умови війни.

Приголомшливе вторгнення України в Курській облаті Росії було сміливою авантюрою для військового командування України, яке спрямувало свої обмежені ресурси на ризикований напад на противника, який має ядерну зброю, без жодних гарантій успіху.

Про це йдеться у статті Associated Press.

За словами головкома Сирського, всього з початку операції просунулися на 35 кілометрів вглиб і зайняли 1150 квадратних кілометрів території РФ – 82 населені пункти. Також відомо про велику кількість російських полонених.

Але через тиждень після початку операції все ще залишається незрозумілою її загальна мета: чи буде Україна утримувати завойовану територію, чи просуватиметься далі вглиб російської території, чи відійде?

"Очевидно лише те, що вторгнення змінило поле бою. Шок від блискавичного нападу України виявив тріщини в броні могутнього супротивника. Атака також ризикувала посилити власні слабкі сторони України через розширення лінії фронту та введення нових військ у той час, коли військовим лідерам не вистачає живої сили", – зазначають в АР.

Для проведення Курської операції Київ розгорнув батальйони з кількох бригад, деякі з яких були витягнуті з найгарячіших ділянок лінії фронту, де просування Росії не припинялося. Поки що загальна стратегічна перевага Москви лишається незмінною.

"Розтягнення лінії фронту для нас – це також розтягування лінії фронту для ворога", – сказав командир 14-го полку БЛА, який брав участь у початковому етапі наступу. "Тільки ми детально підготувалися до цієї операції. Росіяни взагалі не були готові до цієї операції".

Кадри з поля бою, на яких видно колони знищеної російської зброї, нагадують про успішні контрнаступи України у 2022 році в Херсоні та на Харківщині. Фотографії також сприяють для національного морального духу, який впав після невдалого контрнаступу влітку 2023 року та місяців нещодавніх втрат території на сході.

Але деякі аналітики стримані від оцінки того, чи є Курська область правильним театром для початку наступу. За оцінками, чисельність військ, які там діють, коливається від 5000 до 12000.

Протягом тижня Україна стверджувала, що захопила майже стільки ж російських земель під Курськом, скільки російські війська захопили в Україні за останні сім місяців.

На думку видання, у політичному плані вторгнення перевернуло Росію та змінило умови конфлікту, в якому Україна дедалі більше здавалася приреченою прийняти невигідні умови припинення вогню. Удар також став яскравим прикладом рішучості України та повідомленням західним союзникам, які відмовилися дозволити використовувати надану зброю для більш глибоких ударів на території Росії.

"Атака показала, що страх перед перетином російських "червоних ліній", які можуть призвести до ядерної ескалації, є міфом, і що загартована в боях армія України залишається грізною силою", – сказав Тарас Кузьо, професор політології Національного ун-ту Києво-Могилянська Академія.

Хоча бойові дії тривають, територія, яка зараз знаходиться під контролем України, сама по собі не має економічного чи стратегічного значення, припускають в АР.

"У цьому районі є певна важлива газова інфраструктура, але її корисність, ймовірно, буде обмеженою, ніж як другорядна розмінна монета. Українці також перерізали залізничну колію від Льгова до Бєлгорода", – каже Пасі Пароїнен з Black Bird Group, фінської розвідувальної агенції з відкритими джерелами, яка стежить за війною.

Українські офіційні особи заявили, що не мають наміру окуповувати Курщину, але вони можуть спробувати створити буферну зону для захисту населених пунктів у прикордонній Сумській області від невпинних артилерійських атак Росії.

Змусити Росію розгорнути резерви, призначені для інших частин 1000-кілометрової (620-мильної) лінії фронту, було мінімальною метою, кажуть військові. Але поки що акцент Москви на Донецькому регіоні не змінився.

Деякі українські війська були виведені саме з цих рубежів, де нестача живої сили була ключовим фактором, який сприяв територіальним втратам цього року.

У стратегічно важливому районі Покровська, який є головним напрямком наступальних зусиль Росії, солдати не побачили жодних покращень після вторгнення на Курщину.

"Нічого не змінилося", – сказав солдат, відомий за позивним "Киянин", який також побажав залишитися анонімним через військовий протокол. "У всякому разі, я бачу посилення російських наступальних дій. Але Курська операція показала, що вони не можуть захистити власну територію. Нас усіх тут надихає. Багато наших вояків хотіли йти на Курськ і гнати їх просто до Кремля".

Удар по Північному угрупованню військ Росії, яке живить Харківський фронт, є ключовою метою, вважає український військовий експерт Костянтин Машовець. Повідомляється, що частина російських підрозділів перекинута з Вовчанська.

На півдні передислоковано невелику кількість російських підрозділів із Херсонської та Запорізької областей, повідомив речник оперативного угруповання "Таврія" Дмитро Лиховій. Але це не вплинуло на російські атаки.

"Ми навіть бачимо зростання (російської) активності", – сказав Лиховій.

Курська операція відвернула увагу від східного фронту, де українські військові намагаються залатати проломи у своїй обороні.

"Росія жодним чином не зупинить свої дії на тих ділянках фронту, де вони тактично досягли успіху. Там вони будуть тиснути і тиснути до останнього, незважаючи ні на що", – каже військовий експерт Костантин Машовець.

Але наступ на Курщину може змусити Кремль перекинути резерви "з ділянок фронту, які мають другорядне значення".

Раніше у США пояснили, чи може Путін застосувати ядерну зброю у відповідь на операцію в Курській області.

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