Росія просувається на Донеччині: як змінилася ситуація на фронті

Російські війська зберігають відносно високий темп наступу в Донецькій області.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, війська РФ продовжують тактичне оточення українських військ на південний схід від Покровська.

Кадри з геолокацією, опубліковані 14 і 15 серпня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Покровська в межах Гродівки та на південний схід від Покровська в межах Миколаївки, Желанного та Орлівки. Аналітики вважають, що окупанти, ймовірно, захопили Орлівку та Желанне.

Протягом останніх кількох тижнів російські сили також продовжували механізовані штурми поблизу Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 серпня, показують, що російські сили проводять механізований штурм розміром приблизно в роту на південний схід від Георгіївки.

Раніше стало відомо, що російські війська захопили три села в Донецькій області і просунулися у районах шести населених пунктів.

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