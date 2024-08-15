Військовий назвав найбільший плюс Курської операції для України

Федоренко нагадав, що армія РФ мала наміри здійснити наступ в Сумській області, тому Сили оборони вжили заходів на випередження.

Завдяки операції ЗСУ в Курській області вже зменшилася кількість обстрілів росіянами Сумської області.

Про це заявив командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко, передає "Апостроф".

Також читайте Британія дозволила використовувати свою зброю в Курській області, але є виняток

За його словами, через дії Сил оборони на Курському напрямку фіксується зниження кількості обстрілів Сумської області засобами РСЗВ. Також виключена можливість перетину противником лінії державного кордону.

Крім того, ворожа авіація стала працювати менше по регіону. А ті резерви, які перебували на території РФ і мали бути залучені у Харківській наступальній операції на Куп’янському напрямку та на Донеччині, зараз противник змушений застосовувати на Курщині.

"Деякі підрозділи, які ще не встигли вступити в бій на зазначених напрямках, противник також змушений перегруповувати і відправляти на Курщину. Тому можна стверджувати, що в результаті Курської операції нейтралізована потенційна дія ворога", – розповів Федоренко.

Військовий нагадав, що армія РФ мала наміри здійснити наступ в Сумській області, тому Сили оборони вжили заходів на випередження і унеможливили подальше просування противника і відкриття ще одного напрямку на території України.

"Від початку літа зафіксовано 2 тисячі обстрілів росіян із застосуванням РСЗВ і ще понад 250 КАБів впали в Сумській області. Зараз ми бачимо, що кількість обстрілів суттєво знизилась саме завдяки тим заходам, які проводяться Україною. Сили оборони будуть вживати всіх необхідних заходів для того, щоб створити буферну зону і посилити лінію державного кордону, зокрема, інженерно-фортифікаційними спорудами", – підсумував Юрій Федоренко.

Раніше повідомлялося, що Україною на Курщині створено військову комендатуру.

Читайте також:

ЗСУ скинули російський прапор у Внезапному Курської області

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.