Скільки росіян потрапили у полон до ЗСУ на Курщині: цифра вражає

У Мережі з'являється дедалі більше фото й відео, на яких українській бійці поповнюють обмінний фонд.

ЗСУ в Курській області взяли у полон близько 2000 російських військових. Мета – використовувати їх для обміну.

Про це пише The Independent із посиланням на українського полковника.

Дані щодо точної кількості ще потребують підтвердження. Ймовірно, цифра може бути іншою.

Раніше стало відомо, що від початку операції на Курщині Сили оборони загалом взяли під контроль вже 82 населені пункти.

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