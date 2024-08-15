Сколько россиян попали в плен к ВСУ на Курщине: цифра впечатляет

В Сети появляется все большее количество фото и видео, на которых украинские бойцы пополняют обменный фонд.

ВСУ в Курской области взяли в плен около 2000 российских военных. Цель – использовать их для обмена.

Об этом пишет The Independent со ссылкой на украинского полковника.

Данные о точном количестве еще нуждаются в подтверждении. Вероятно, цифра может быть другой.

Ранее стало известно, что с начала операции на Курщине Силы обороны в общей сложности взяли под контроль уже 82 населенных пункта.

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