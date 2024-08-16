На Курщине разбили еще одну колонну войск РФ – Z-паблики

В районе Коренево Курской области вероятно разбита большая колонна российских войск, как и под Рыльском

В российских Z-пабликах сообщают, что вблизи райцентра Коренево Курской области была уничтожена колонна российских войск.

"Под Коренево произошло ровно то же, что и под Рыльском. Нет на войне хуже беды, чем идиоты-командиры. Враг ошибок не прощает", – ноют пропагандисты.

По информации украинского журналиста Дениса Казанского, известно о многих погибших.

Корнево на карте

Напомним, что в ночь на 9 августа была уничтожена российская военная колонна вблизи города Рылск Курской области. Впоследствии в Сети показали фото и видео разбитой "Хаймарсом" колонны армии РФ на Курщине. Судя по кадрам, уничтожены десятки российских солдат и грузовиков. Кузова автомобилей буквально завалены трупами российских окупантов.

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