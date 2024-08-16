Падение бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области: умер один из пилотов

Остальные пилоты получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.

В России умер один из пилотов российского бомбардировщика Ту-22М3, упавшего в Иркутской области в четверг, 15 августа.

Об этом в Telegram сообщил губернатор Иркутской области РФ Игорь Кобзев.

По его словам, работы на месте крушения военного самолета ТУ-22М3 продолжались всю ночь.

"Одного из пилотов спасти не удалось. Такую информацию предоставляют органы военного командования минобороны России", – написал губернатор.

Остальные пилоты получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы. В России говорят, что предварительной причиной падения ТУ-22М3 явилась техническая неисправность.

Напомним, в четверг, 15 августа, в Черемховском районе Иркутской области России произошла авиакатастрофа с участием стратегического бомбардировщика Ту-22М. Позже в Сети показали яркие кадры детонации ракет в результате падения Ту-22М3.

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