В России разбился бомбардировщик Ту-22М: видео

В четверг, 15 августа, в Черемховском районе Иркутской области России произошла авиакатастрофа с участием стратегического бомбардировщика Ту-22М.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Авария произошла в Черемхово, недалеко от поселка Михайловка. По предварительным данным, бомбардировщик Ту-22М взлетел с аэродрома "Белая" в соседнем Усольском районе.

Самолет выполнял учебный полет, когда его двигатели загорелись еще в воздухе.

Согласно имеющейся информации, экипаж самолета смог катапультироваться до падения бомбардировщика. В настоящее время детали инцидента и состояние членов экипажа уточняются.

Ту-22М – это сверхзвуковой дальний бомбардировщик-ракетоносец, находящийся на вооружении Воздушно-космических сил России. Этот тип самолетов активно используется российской армией, в том числе для нанесения ракетных ударов по территории Украины.

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