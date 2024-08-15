У Росії розбився бомбардувальник Ту-22М: відео

В четвер, 15 серпня, в Черемхівському районі Іркутської області Росії сталася авіакатастрофа за участю стратегічного бомбардувальника Ту-22М.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Аварія сталася в Черемхово, недалеко від селища Михайлівка. За попередніми даними, бомбардувальник Ту-22М злетів з аеродрому "Біла" в сусідньому Усольському районі.

Літак нібито виконував навчальний політ, коли його двигуни загорілися ще в повітрі.

Згідно з наявною інформацією, екіпаж літака зміг катапультуватися до падіння бомбардувальника. Наразі деталі інциденту та стан членів екіпажу уточнюються.

Ту-22М — це надзвуковий дальній бомбардувальник-ракетоносець, який перебуває на озброєнні Повітряно-космічних сил Росії. Цей тип літаків активно використовується російською армією, зокрема для завдавання ракетних ударів по території України.

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