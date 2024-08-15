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Танки, бронетехніка, системи ППО: що Німеччина передасть ЗСУ до зими (список)

Танки, бронетехніка, системи ППО: що Німеччина передасть ЗСУ до зими (список)

Сучасна система ППО IRIS-T / Фото: Getty Images

Німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг розповів, що Німеччина передасть Україні до грудня.

Німеччина планує до грудня 2024 року передати Україні по дві системи протиповітряної оборони малої та середньої дальності Iris-T, 30 танків Leopard 1A5, 400 бронемашин із захистом за принципом MRAP, 16 самохідних артилерійських установок двох типів та інше озброєння. 

Про це заявив німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг у програмі на YouTube-каналі Збройних сил Німеччини, передає LIGA.net.

Фройдінг анонсував, що до грудня 2024 року Німеччина планує передати Україні:

  • 2 Iris-T SLM;
  • 2 Iris-T SLS;
  • 10 зенітних установок ППО Gepard;
  • керовані ракети до Iris-T;
  • приблизно 30 танків Leopard 1A5;
  • 400 броньованих машин із захистом від мін та засідок за технологією MRAP;
  • 12 самохідних артилерійських установок PzH 2000;
  • 4 САУ словацького виробництва Zuzana 2;
  • автоцистерну Zetros;
  •  вантажні автомобілі різних типів;
  • автомобілі різних типів (позашляховики, пікапи, мінівени);
  • дрони різних типів;
  • різні системи для боротьби з дронами;
  • штурмові гвинтівки та боєприпаси;
  • медичне обладнання;
  • польовий шпиталь.

Довідка: Iris-T SLM – системи ППО середнього радіуса дії, працюють у радіусі до 40 км та на висоту до 25 км. Iris-T SLS – це системи малої дальності, які здатні збивати цілі на відстані до 10 км та на висоті до 6 км.

Нагадаємо, 29 липня Німеччина виділила Україні нову військову допомогу: у пакеті танки Leopard 1A5, надводні дрони та снаряди до Gepard. 

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