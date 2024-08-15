Танки, бронетехніка, системи ППО: що Німеччина передасть ЗСУ до зими (список)

Німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг розповів, що Німеччина передасть Україні до грудня.
Німеччина планує до грудня 2024 року передати Україні по дві системи протиповітряної оборони малої та середньої дальності Iris-T, 30 танків Leopard 1A5, 400 бронемашин із захистом за принципом MRAP, 16 самохідних артилерійських установок двох типів та інше озброєння.
Про це заявив німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг у програмі на YouTube-каналі Збройних сил Німеччини, передає LIGA.net.
Фройдінг анонсував, що до грудня 2024 року Німеччина планує передати Україні:
- 2 Iris-T SLM;
- 2 Iris-T SLS;
- 10 зенітних установок ППО Gepard;
- керовані ракети до Iris-T;
- приблизно 30 танків Leopard 1A5;
- 400 броньованих машин із захистом від мін та засідок за технологією MRAP;
- 12 самохідних артилерійських установок PzH 2000;
- 4 САУ словацького виробництва Zuzana 2;
- автоцистерну Zetros;
- вантажні автомобілі різних типів;
- автомобілі різних типів (позашляховики, пікапи, мінівени);
- дрони різних типів;
- різні системи для боротьби з дронами;
- штурмові гвинтівки та боєприпаси;
- медичне обладнання;
- польовий шпиталь.
Довідка: Iris-T SLM – системи ППО середнього радіуса дії, працюють у радіусі до 40 км та на висоту до 25 км. Iris-T SLS – це системи малої дальності, які здатні збивати цілі на відстані до 10 км та на висоті до 6 км.
Нагадаємо, 29 липня Німеччина виділила Україні нову військову допомогу: у пакеті танки Leopard 1A5, надводні дрони та снаряди до Gepard.
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