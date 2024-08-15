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Четыре Iris-T, 30 Leopard 1, 400 БМП: что Германия передаст ВСУ до зимы (список)

Четыре Iris-T, 30 Leopard 1, 400 БМП: что Германия передаст ВСУ до зимы (список)

Современная система ПВО IRIS-T / Фото: Getty Images

Немецкий генерал-майор Кристиан Фрейдинг рассказал, что Германия передаст Украине до декабря.

Германия планирует до декабря 2024 передать Украине по две системы противовоздушной обороны малой и средней дальности Iris-T, 30 танков Leopard 1A5, 400 бронемашин с защитой по принципу MRAP, 16 самоходных артиллерийских установок двух типов и другое вооружение.

Об этом заявил немецкий генерал-майор Кристиан Фрейдинг в программе на YouTube-канале Вооруженных сил Германии, передает LIGA.net.

Фрейдинг анонсировал, что до декабря 2024 года Германия планирует передать Украине:

  • 2 Iris-T SLM;
  • 2 Iris-T SLS;
  • 10 зенитных установок ПВО Gepard;
  • управляемые ракеты к Iris-T;
  • примерно 30 танков Leopard 1A5;
  • 400 бронированных машин с защитой от мин и засад по технологии MRAP;
  • 12 самоходных артиллерийских установок PzH 2000;
  • 4 САУ словацкого производства Zuzana 2;
  • автоцистерна Zetros;
  • грузовые автомобили разных типов;
  • автомобили разных типов (внедорожники, пикапы, минивэны);
  • дроны разных типов;
  • разные системы для борьбы с дронами;
  • штурмовые винтовки и боеприпасы;
  • медицинское оборудование;
  • полевой госпиталь.

Iris-T SLM – системы ПВО среднего радиуса действия, работающие в радиусе до 40 км и на высоту до 25 км. Iris-T SLS – это системы малой дальности, способные сбивать цели на расстоянии до 10 км и на высоте до 6 км.

Напомним, 29 июля Германия выделила Украине новую военную помощь : в пакете танки Leopard 1A5, надводные дроны и снаряды в Gepard.

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