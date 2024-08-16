Втрати росіян у війні проти України перевалили за 590 тисяч осіб

Росіяни також втрачають багато техніки.

Станом на ранок 16 серпня 2024 року ЗСУ знищили 596 950 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1330 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 16.08.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 596 950 (+1330) осіб

танків ‒ 8496 (+12)

бойових броньованих машин ‒ 16461 (+35)

артилерійських систем – 16927 (+59)

РСЗВ – 1159 (+5)

засоби ППО ‒ 922

літаків – 367

гелікоптерів – 328

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13659 (+61)

крилаті ракети ‒ 2429 (+1)

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 22848 (+73)

Як повідомлялося, на Покровському напрямку знешкодили 234 окупантів, 84 з них - безповоротно. Також знищено бронетранспортер МТ-ЛБ, дві гаубиці Д-30, чотири БПЛА різних видів та шість одиниць автотранспорту.

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