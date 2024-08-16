Кремль створив неефективну структуру для відповіді на вторгнення до Курщини – ISW

Оцінивши дії Кремля, аналітики дійшли висновку, що він не зміг передбачити можливість значного українського вторгнення до Росії.

Російська влада та військове командування створюють складну і поки що неефективну структуру для відповіді на українську операцію в Курській області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінками аналітиків, Кремль і російське військове командування створюють складну, повторювану і поки що неефективну структуру командування та управління для відповіді на українське вторгнення до Курської області.

Очільник російського Міноборони Андрій Бєлоусов 15 серпня оголосив про створення при відомстві "координаційної ради" з військових питань і питань безпеки у прикордонних Бєлгородській, Брянській і Курській областях.

Росіяни очікують, що цей орган має покращити підтримку їхніх військ, які прикривають державний кордон, і здійснюватиме нагляд за ефективним забезпеченням матеріально-технічними засобами, координацією між силами, що реагують на загрози вздовж кордону, інженерним облаштуванням території та військово-медичним забезпеченням.

Водночас президент РФ Володимир Путін поставив перед Міноборони, ФСБ і Росгвардією завдання на Курщині. Однак ці структури поки що не зробили якихось помітних кроків для встановлення чіткішого розподілу обов'язків.

"Затримка зі створенням складної російської структури в Курській області продовжує підкреслювати той факт, що Кремль не зміг передбачити можливість значного українського вторгнення до Росії... Вторгнення України до Курськох області, ймовірно, розширить уявлення Кремля про те, якого типу українські операції можливі вздовж кордону, і підкреслить, що Путін і Кремль страждають від стратегічного браку уявлень", – йдеться у звіті Інституту.

Кремль закриває рота військовим блогерам

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На думку аналітиків, водночас Кремль має скоординованіший підхід до забезпечення контролю над інформаційним простором РФ, ніж до вирішення військових проблем, зокрема на Курщині.

Так, російські пропагандисти вже розпочали узгоджену кампанію з дискредитації непов'язаних з Кремлем так званих військових блогерів та каналів у соцмережах, які поширюють інформацію про операції України в Курській області.

"Кремль, ймовірно, намагається поспіхом створити новий інформаційний простір, в якому переважатимуть вибрані російські мілблогери та визнані російські державні пропагандисти", – оцінили в ISW.

До слова, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що завдяки операції в Курській області "додано нову, справедливу тему потенційних переговорів – про територіальну цілісність РФ".

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