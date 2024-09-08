Ночью ВС РФ атаковали Украину ракетами и "Шахедами": где взрывалось

В ночь на 8 сентября 2024 года оккупанты снова устроили воздушную атаку по Украине.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

"Россияне нанесли удар четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из Белгородской области и 23 ударными БпЛА типа "Shahed". В результате противовоздушного боя сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 15 ударных БпЛА. Кроме того, два вражеских беспилотника упали (скорее всего, под влиянием средств РЭБ). Также три ракеты Х-59 не достигли целей в результате активного противодействия Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Противовоздушная оборона работала в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Напомним, российские захватчики нанесли удар по гостинице в городе Николаевка на Донетчине вечером, 7 сентября. Под завалами могут находиться люди.

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