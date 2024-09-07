В Харькове два прилета: Синегубов рассказал о последствиях

На месте одного из прилетов вспыхнул пожар.

В субботу, 7 сентября, армия РФ в очередной раз атаковала Харьков. Зафиксировали 2 вражеских удара.

Об этом написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Предварительно россияне попали в садовое общество в Индустриальном районе. Еще один удар – в Малой Даниловке, пострадал частный сектор.

"Информация о пострадавших в эту минуту не поступала. На месте работают все соответствующие службы", — добавил мэр города Игорь Терехов.

Напомним, 6 сентября, около 7:30 утра кафиры обстреляли Люботин. В результате обстрела есть пострадавшие.

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