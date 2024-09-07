У Харкові два прильоти: Синєгубов розповів про наслідки

На місці одного з прильотів спалахнула пожежа.

У суботу, 7 вересня, армія РФ вчергове атакувала Харків. Зафіксували 2 ворожі удари.

Про це написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Попередньо, росіяни поцілили у садове товариство в Індустріальному районі. Ще один удар – у Малій Данилівці, постраждав приватний сектор.

"Інформація щодо постраждалих на цю хвилину не надходила. На місці працюють усі відповідні служби", – додав мер міста Ігор Терехов.

Нагадаємо, 6 вересня, близько 7:30 ранку окупанти обстріляли Люботин. Внаслідок обстрілу є постраждалі.

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