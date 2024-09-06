Ворожий удар по Харківщині: Синєгубов розповів про наслідки

У пʼятницю, 6 вересня, близько 7:30 ранку окупанти обстріляли Люботин. Внаслідок обстрілу є постраждалі.

Про це написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Попередньо, ворог завдав ракетного удару. Тип наразі встановлюється.

“Медики екстреної допомоги отримали три звернення: від 42-річної та 65-річної жінок та 16-річної дівчини. Всі відмовились від шпиталізації”

Нагадаємо, у суботу, 31 серпня, росіяни вдарили по селу Черкаська Лозова на Харківщині. На жаль, є постраждалі та загиблі.

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