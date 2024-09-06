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На Київщині працює ППО

На Київщині працює ППО

Робота ППО по російських дронах / Колаж: ТСН.ua

В ОВА закликали не знімати роботу захисників.

У Київській області зафіксовано рух російських безпілотників, тож у регіоні працюють сили ППО.

Про це повідомила Київська ОВА.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", – закликали у військовій адміністрації.

Там наголосили, що не слід нехтувати правилами безпеки, натомість – залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Нагадаємо, в ніч проти 6 вересня війська РФ ударили по Україні двома ракетами і 44 дронами. Більшість ворожих цілей збили сили ППО.

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