Атака на Львівщину: згоріли 4 машини, деталі від ОВА (фото)

У Львівському районі у промисловій зоні впали уламки "Шахеда".

Російські війська атакували Львівську область трьома безпілотниками "Шахед" у ніч проти 6 вересня. Їх усіх збили сили ППО, однак уламки ворожих цілей наробили лиха.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Під час двох повітряних тривог, які оголошували вночі на Львівщині, ворог атакував регіон трьома ударними безпілотниками. Усіх їх знешкодила ППО.

Близько 03:15 у Львівському районі у промисловій зоні впали уламки "Шахеда". Загорілися чотири вантажівки. На місце оперативно прибули вогнеборці і за півтори години загасили пожежу. Машини ремонту не підлягають.

"Над ліквідацією займання працювали 32 пожежники, залучали 6 одиниць спецтехніки. Дякую вам за те, що не дали вогню поширитися. Найважливіше: жертв чи постраждалих – нема. Усі системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі", – заявив Козицький.

Через падіння уламків дронів на Львівщині згоріли 4 вантажівки / Фото: ДСНС Львівщини

Через падіння уламків дронів на Львівщині згоріли 4 вантажівки / Фото: ДСНС Львівщини

Через падіння уламків дронів на Львівщині згоріли 4 вантажівки / Фото: ДСНС Львівщини

Через падіння уламків дронів на Львівщині згоріли 4 вантажівки / Фото: ДСНС Львівщини

Нагадаємо, в ніч проти 6 вересня російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками. Повітряна тривога лунала у різних куточках країни.

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