Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 6 вересня атакують Україну ударними безпілотниками.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що БпЛА рухаються на Вінниччині та Дніпропетровщині.
"Через Вінниччину "шахеди" рухаються в напрямку Хмельницької області! Дніпропетровська область - загроза ударних БпЛА!" - йдеться у повідомленні.
Також у Повітряних силах повідомили про загрозу безпілотників на Тернопільщині.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Херсоні російські дрони полюють на людей.
Крім того, ми раніше інформували, що РФ атакувала Україну ракетами і дронами.
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