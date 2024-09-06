Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 6 вересня атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що БпЛА рухаються на Вінниччині та Дніпропетровщині.

"Через Вінниччину "шахеди" рухаються в напрямку Хмельницької області! Дніпропетровська область - загроза ударних БпЛА!" - йдеться у повідомленні.

Також у Повітряних силах повідомили про загрозу безпілотників на Тернопільщині.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Херсоні російські дрони полюють на людей.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ атакувала Україну ракетами і дронами.

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