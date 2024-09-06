У Білому домі обурені втручанням Путіна у вибори президента США

Росія традиційно не може не втручатися у справи іншої країни.

У Білому домі обурені втручанням російського президента Володимира Путіна у вибори президента США, який заявив, що начебто підтримує кандидатуру Камали Гарріс.

Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі під час онлайн-брифінгу, передає "Укрінформ".

Він наголосив, що Путін повинен припинити висловлювання про вибори.

"Він нікому не має віддавати перевагу в той чи інший спосіб", - підкреслив представник Білого дому.

Кірбі наголосив, що єдиний, хто має право визначати наступного президента США - це американський народ.

"Путін, по-перше, має уникати риторики про вибори в США, а, по-друге, "припинити втручатися в них", - додав він.

Зазначимо, американські чиновники розглядають Росію як серйозну загрозу іноземного впливу на виборах у листопаді.

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