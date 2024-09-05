ЗСУ зупинили просування армії РФ у бік Покровська — Сирський

Головнокомандувач визнав, що Україна зазнавала величезного тиску навколо Покровська — стратегічного міста, яке протягом кількох тижнів було епіцентром війни в Україні.

Українському війську вдалося зупинити просування Росії поблизу Покровська, адже за останні шість днів на напрямку ворог не просунувся ані на метр.

Про це заявив заявив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський в ексклюзивному інтерв’ю CNN 5 вересня.

За його словами, Покровський напрямок був епіцентром війни на сході України. Однак ЗСУ вдалося зупинити просування РФ на фронті.

"За останні шість днів на Покровському напрямку ворог не просунувся ні на метр. Іншими словами, наша стратегія працює", — сказав він.

Сирський додав, що Україна змогла позбавити росіян здатності маневрувати та розгортати їхні сили підкріплення з інших напрямків.

"І це ослаблення, безумовно, відчувається в інших областях. Відзначаємо, що кількість артилерійських обстрілів, а також інтенсивність наступу зменшилися", — сказав він.

Також головнокомандувач Олександр Сирський в інтерв’ю наголосив, що противник має перевагу в авіації, ракетах, артилерії, кількості боєприпасів, а також, звичайно, в особовому складі, танках і БМП.

Водночас, за словами Сирського, Росія за наявності такої матеріальної переваги змусила Україну стати розумнішою та ефективнішою у веденні війни.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський висловився щодо ворожого удару по навчальному закладу в місті Полтава, де також влучання було і по території сусіднього лікувального закладу.

За наявною інформацією, росіяни використали дві ракети "Іскандер".

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