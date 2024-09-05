Магучіх тріумфувала на етапі Діамантової ліги у Цюриху, Геращенко здобула "бронзу"

Як і на Олімпіаді в Парижі, обидві українки опинилися на п'єдесталі.
Україна виборола подвійний подіум у жіночих стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги у швейцарському Цюриху. Ярослава Магучіх завоювала "золото", а Ірина Геращенко стала бронзовою призеркою.
За дощової погоди Ярослава стала єдиною з учасниць, кому підкорилася висота 1,96 метра. Геращенко завершила змагання з результатом 1,93 метра.
Компанію українкам на п'єдесталі склала австралійка Нікола Оліслагерс (1,93 метра).
Діамантова ліга. Цюрих. Стрибки у висоту, жінки
1. Ярослава Магучіх (Україна) – 1,96 метра
2. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1,93 метра
3. Ірина Геращенко (Україна) – 1,93 метра
Для Магучіх та Геращенко це був другий старт після Олімпійських ігор-2024, де Ярослава завоювала "золото" з результатом 2,00 метра, а Ірина стала бронзовою призеркою (1,95 метра).
Попередній етап Діамантової ліги, який відбувся у швейцарській Лозанні, також виграла Магучіх (1,99 метра), а Геращенко посіла п'яте місце (1,88 метра).
Зазначимо, що етап у Цюриху був передостаннім у сезоні Діамантової ліги. 13-14 вересня Магучіх і Геращенко виступлять у суперфіналі Діамантової ліги, який відбудеться у бельгійському Брюсселі.
Нагадаємо, на початку липня цього року Магучіх побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.
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