Магучіх тріумфувала на етапі Діамантової ліги у Цюриху, Геращенко здобула "бронзу"

Як і на Олімпіаді в Парижі, обидві українки опинилися на п'єдесталі.

Україна виборола подвійний подіум у жіночих стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги у швейцарському Цюриху. Ярослава Магучіх завоювала "золото", а Ірина Геращенко стала бронзовою призеркою.

За дощової погоди Ярослава стала єдиною з учасниць, кому підкорилася висота 1,96 метра. Геращенко завершила змагання з результатом 1,93 метра.

Компанію українкам на п'єдесталі склала австралійка Нікола Оліслагерс (1,93 метра).

Діамантова ліга. Цюрих. Стрибки у висоту, жінки

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 1,96 метра

2. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1,93 метра

3. Ірина Геращенко (Україна) – 1,93 метра

Для Магучіх та Геращенко це був другий старт після Олімпійських ігор-2024, де Ярослава завоювала "золото" з результатом 2,00 метра, а Ірина стала бронзовою призеркою (1,95 метра).

Попередній етап Діамантової ліги, який відбувся у швейцарській Лозанні, також виграла Магучіх (1,99 метра), а Геращенко посіла п'яте місце (1,88 метра).

Зазначимо, що етап у Цюриху був передостаннім у сезоні Діамантової ліги. 13-14 вересня Магучіх і Геращенко виступлять у суперфіналі Діамантової ліги, який відбудеться у бельгійському Брюсселі.

Нагадаємо, на початку липня цього року Магучіх побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

Ексклюзивно для Сніданку! Ярослава Магучіх про свою перемогу на Олімпіаді в Парижі!

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