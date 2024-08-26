Українські легкоатлети здобули дві медалі на етапі Діамантової ліги у Польщі

Українські легкоатлети завоювали дві медалі на етапі Діамантової ліги у польській Сілезії. Михайло Кохан став срібним призером у метанні молота, а Олег Дорощук виборов "бронзу" в стрибках у висоту.

23-річний Кохан метнув молот на 79,85 метра. Його обійшов лише чинний чемпіон світу Ітан Кацберг з Канади (80,03 метра), який здобув "золото" на Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Третім став поляк Войцех Новіцкі (76,05 метра).

На Олімпіаді у французькій столиці Кохан завоював бронзову медаль з результатом 79,39 метра. Українця випередили Кацберг (84,12 метра) та угорець Бенце Галаш (79,97 метра).

Діамантова ліга, Сілезія. Метання молота, чоловіки

1. Ітан Кацберг (Канада) – 80,03 м

2. Михайло Кохан (Україна) – 79,85 м

3. Войцех Новіцкі (Польща) – 76,05 м

4. Бенце Галаш (Угорщина) – 76,05 м

5. Павел Файдек (Польща) – 74,53 м

У секторі стрибків у висоту Дорощук піднявся на подіум з третім результатом – українцю з другої спроби підкорилася висота 2,29 метра. Переможцем став італієць Джанмарко Тамбері (2,31 метра), а срібним призером – Ромейн Бекфорд з Ямайки, який стрибнув 2,29 метра з першої спроби.

Зазначимо, що 23-річний Дорощук уперше в кар'єрі змагався на рівні Діамантової ліги. На Олімпіаді-2024 він з особистим рекордом став шостим у фіналі, підкоривши планку на висоті 2,31 метра.

Діамантова ліга, Сілезія. Стрибки у висоту, чоловіки

1. Джанмарко Тамбері (Італія) – 2.31 м

2. Ромейн Бекфорд (Ямайка) – 2.29 м

3. Олег Дорощук (Україна) – 2.29 м

Додамо, що Дорощук також виступить на етапі Діамантової ліги в Римі, який відбудеться у п'ятницю, 30 серпня.

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