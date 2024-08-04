Україна завоювала медаль Олімпійських ігор-2024 в метанні молота

Михайло Кохан поповнив скарбничку "синьо-жовтих" бронзовою нагородою.
Український легкоатлет Михайло Кохан здобув бронзову медаль у метанні молота на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.
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У фіналі 23-річний українець показав результат 79,39 метра. Це перша олімпійська нагорода в кар'єрі Михайла.
"Золото" в метанні молота виграв Ітан Кацберг з Канади (84,12 метра), а срібним призером став угорець Бенце Галаш (79,97 метра).
Додамо, що у кваліфікації Кохан у своїй другій спробі показав результат 77,42 метра, виконавши необхідний норматив для проходження до фіналу.
Олімпіада в Парижі є другою в кар'єрі Кохана. На Іграх-2020 у Токіо він зупинився за крок від п'єдесталу, посівши четверте місце з результатом 80,39 метра.
Тепер Україна має шість медалей на ОІ-2024: дві золоті, одну срібну та три бронзові.
Зазначимо, що три з шести нагород Україна виграла 4 серпня, усі – в легкій атлетиці. Крім "бронзи" Кохана в метанні молота, "синьо-жовті" вибороли дві медалі у стрибках у висоту: Ярослава Магучіх завоювала "золото", а Ірина Геращенко стала бронзовою призеркою.
Раніше Ольга Харлан завоювала "бронзу" в особистій шаблі, а також разом з Оленою Кравацькою, Аліною Комащук і Юлію Бакастовою здобула "золото" в команді. Крім того, Сергій Куліш здобув "срібло" у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів.
Ще одну нагроду, щонайменше срібну, Україні гарантував Олександр Хижняк, який вийшов до фіналу боксерського турніру у ваговій категорії до 80 кг.
Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.
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