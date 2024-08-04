Скільки білорусів борються на боці України – цифри

Стало відомо, скільки білорусів воюють як добровольці на боці України.

Загалом через війну в Україні з 2014 року пройшло вже понад тисячу білорусів.

Про це заявив представник Асоціації білоруських добровольців Андрій Кушнеров, повідомляє білоруське видання "Наша Ніва".

"За даними на початок року нас, білорусів, через українську війну пройшло приблизно 1300 осіб – стільки білорусів демобілізувалися з 2014 року. Приблизно 350 білорусів станом на початок року служили у різних підрозділах ЗСУ", – заявив він.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі п'ять громадян звинуватили у підготовці теракту "під керівництвом України".

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